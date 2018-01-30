Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
120845
ALTIN
163.297
DOLAR
3.7910
STERLİN
5.3271
EURO
4.6826

Karla mücadele

YOZGAT il genelinde geçtiğimiz hafta sonuna kadar etkili olan kar yağışı sonrasında kapanan köy yollarının ulaşıma açılabilmesi için başlatılan mücadele çalışmaları tamamlandı.

Karla mücadele

YOZGAT il genelinde geçtiğimiz hafta sonuna kadar etkili olan kar yağışı sonrasında kapanan köy yollarının ulaşıma açılabilmesi için başlatılan mücadele çalışmaları tamamlandı.

30 Ocak 2018 Salı 07:00
33 Okunma
Karla mücadele

Rüzgarın oluşturduğu sürgünler nedeni ile kapalı olan köy yollarında önceliği hastası bulunan köylere ayıran ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına izin vermedi.
Yozgat İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan 4 bin 229 kilometrelik yolda kar mücadelesi yürütüldü, çalışmalarda 14 ekip görev yaptı.
171 personelden oluşan kar mücadelesi timi görev yaptı, ihtiyaç duyulduğunda çalışan personel sayısı artırıldı.
Ekiplere 5 seyyar tamir ekibi lojistik destek sağladı. Karla mücadele çalışmasında 92 makine ve ekipman kullanıldı.
24 greyder, 26 yükleme kepçesi, 10 karmak, kar makinesi, 8 dozer, 23 servis aracı ile gerçekleştirilen karla mücadelede öncelik sağlık sorunu olan vatandaşların yaşadığı köylere verildi.
İl genelinde 437 köye müdahale edilerek, toplam 3 bin 145 kilometre yol karla mücadele sonucu açıldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Baraja su takviyesi
Baraja su takviyesi
Havamız ısınıyor
Havamız ısınıyor
Salep dağıttı
Salep dağıttı
Hamsi dondu
Hamsi dondu
Köy yolları kapandı
Köy yolları kapandı
Anadolu’nun ayakkabısı
Anadolu’nun ayakkabısı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim