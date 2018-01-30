Rüzgarın oluşturduğu sürgünler nedeni ile kapalı olan köy yollarında önceliği hastası bulunan köylere ayıran ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına izin vermedi.
Yozgat İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan 4 bin 229 kilometrelik yolda kar mücadelesi yürütüldü, çalışmalarda 14 ekip görev yaptı.
171 personelden oluşan kar mücadelesi timi görev yaptı, ihtiyaç duyulduğunda çalışan personel sayısı artırıldı.
Ekiplere 5 seyyar tamir ekibi lojistik destek sağladı. Karla mücadele çalışmasında 92 makine ve ekipman kullanıldı.
24 greyder, 26 yükleme kepçesi, 10 karmak, kar makinesi, 8 dozer, 23 servis aracı ile gerçekleştirilen karla mücadelede öncelik sağlık sorunu olan vatandaşların yaşadığı köylere verildi.
İl genelinde 437 köye müdahale edilerek, toplam 3 bin 145 kilometre yol karla mücadele sonucu açıldı.
Rüzgarın oluşturduğu sürgünler nedeni ile kapalı olan köy yollarında önceliği hastası bulunan köylere ayıran ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına izin vermedi.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol