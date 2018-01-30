Rüzgarın oluşturduğu sürgünler nedeni ile kapalı olan köy yollarında önceliği hastası bulunan köylere ayıran ekipler, herhangi bir olumsuzluk yaşanmasına izin vermedi.

Yozgat İl Özel İdaresinin sorumluluk alanında bulunan 4 bin 229 kilometrelik yolda kar mücadelesi yürütüldü, çalışmalarda 14 ekip görev yaptı.

171 personelden oluşan kar mücadelesi timi görev yaptı, ihtiyaç duyulduğunda çalışan personel sayısı artırıldı.

Ekiplere 5 seyyar tamir ekibi lojistik destek sağladı. Karla mücadele çalışmasında 92 makine ve ekipman kullanıldı.

24 greyder, 26 yükleme kepçesi, 10 karmak, kar makinesi, 8 dozer, 23 servis aracı ile gerçekleştirilen karla mücadelede öncelik sağlık sorunu olan vatandaşların yaşadığı köylere verildi.

İl genelinde 437 köye müdahale edilerek, toplam 3 bin 145 kilometre yol karla mücadele sonucu açıldı.