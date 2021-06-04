Karaca yavrusu biberonla beslendi

Yozgat İl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor Komisyon Başkanı Dursun Tuncer tarafından okundu. Tuncer, Merkez ilçeye bağlı köylere yapılması planlanan yatırımlardan Kanalizasyon yapım projesine 100 bin lira para ayrıldığını söyledi. Tuncer, İçme suyu yapım projesine 150 bin lira, 1. kat asfalt kaplama projesine 2 milyon 89 bin 500 lira, 2. kat asfalt kaplama projesine 836 bin lira ve cari giderlere 472 bin 500 lira olmak üzere 3 milyon 648 bin lira ödenek ayıldığını vurguladı. Tuncer, kanalizasyon ve içme suyu için 151 bin 642 lira ödenek gönderildiğini sözlerine ekledi.