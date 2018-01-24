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Kara kışın öteki yüzü

UZUN süredir beklenilen kar yağışının düşmesinin ardından beyaza bürünen Yozgat’ta kartpostalı andıran görüntüler ortaya çıktı.

Kara kışın öteki yüzü

UZUN süredir beklenilen kar yağışının düşmesinin ardından beyaza bürünen Yozgat’ta kartpostalı andıran görüntüler ortaya çıktı.

24 Ocak 2018 Çarşamba 07:00
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Kara kışın öteki yüzü

Yozgat’ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı.
Uzun süredir kar yağışını bekleyen Yozgatlılar, sabah işyerlerine gitmek üzere sokağa çıktıklarında beyaz örtü ile karşılaştı.
Yolda ise kar yağışı altında işyerlerine ulaştı.
Sabahın erken saatlerinde bazı vatandaşlar işyerlerine gidebilmek için araçlarını, esnafta işyerinin önünde biriken karı temizledi.
Yozgat Belediyesi karla mücadele çalışmalarını, yaya kaldırım ve yollarda sürdürdü.
Yozgat’ta kar yağışıyla birlikte özellikle milli park çamlık, Kent Park, Cumhuriyet Parkı gibi alanlarda da farklı, güzel görüntüler oluştu.
Sararıp, ancak toprağa karışmayan bitkilerle bütünleşen beyaz örtü, ortaya çok güzel, renkli görüntülerin çıkmasını sağladı.
Bu arada kar yağışı en çok sokakta yaşamak durumunda kalan hayvanları etkiledi. Kuşlar, kar altında kalan ağaçların dallarında yem bekledi. 

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