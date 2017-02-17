Kar ve kaza

Yozgat’ta sabah saatlerinde başlayan ve öğleden sonra aralıklarla devam kar yağışı hayatı yaşamı olumsuz etkiledi. Vatandaşların aralıklarla yağan kar sebebiyle yürümekte güçlük çektikleri gözlendi. Ayrıca kar yağışı nedeniyle ufak çapta trafik kazası da meydana geldi. Sabah saatlerinde E-88 Karayolu alt geçit çıkışında buzlanma ve dikkatsizlik nedeniyle gerçekleşen kazada iki araç birbirine girdi. Araçlarda maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken olay yerine emniyet ekipleri ve ambulans geldi. Yozgat Belediyesine ait tuzlama aracı ise buz tutan yolda tuzlama çalışması yaptı.