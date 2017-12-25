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KAR KAZA GETiRDi

YOZGAT’ta gece başlayan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi, bazı araçlar yolda kaldı. İki ayrı kazada 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

KAR KAZA GETiRDi

YOZGAT’ta gece başlayan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi, bazı araçlar yolda kaldı. İki ayrı kazada 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 07:00
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KAR KAZA GETiRDi

İlk kaza Akdağmadeni ilçesi Pazarcık mevkiinde meydana geldi. Sivas'tan Ankara'ya gitmekte olan Hamdi Serdar Altaylı yönetimindeki 34 GN 9773 plakalı yolcu otobüsü sabah 06.30'da Pazarcık mevkiinde yol kenarına devrildi. Kazada otobüs şoförü olay yerinde hayatını kaybetti, 21 yolcu da yaralandı. Yaralılar arasında, partisinin il divan toplantısına katılmak üzere Sivas’a gitmekte olan Sadet Partisi GİK Üyesi, Van eski Milletvekili Fetullah Erbaş’ın da bulunduğu, sağlık durumun iyi olduğu bildirildi. Yaralılar Akdağmadeni, Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı. Diğer kaza, Ankara’dan Sivas’a gitmekte olan Osman Çetin yönetimindeki 50 KF 862 plakalı TIR, Esentepe mevkiinde refüje çarpıp makaslayarak yolu kapatmasıyla meydana geldi. Kaza sonucu yol bir süre trafiğe kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada yaralanan tır şoförü Çetin, Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayı görüp durduğunu belirten Osman Gençer isimli vatandaş, “Araç rampa aşağı inerken buzlanma nedeniyle kaydı, makaslayarak bu hale geldi. Şoför hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı” dedi.

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