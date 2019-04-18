KAR GELiYOR

Baharla beraber havaların ısınmasını bekleyen vatandaşlara Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden kötü haber geldi. Tahminlere göre bugünden itibaren hızla soğumaya başlayacak havayla birlikte yağışlar da etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece arasında düşmesi bekleniyor. Hafta boyunca mevsim normalleri altında seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, meteorolojik uyarı ve raporların dikkatle takip edilmesi istendi. Hafta sonunu Türkiye kıştan kalma bir gün gibi geçirecek, bundan Yozgat’ta nasiplenecek. Yurdun birçok noktasında olduğu gibi Yozgat’ta da karla karışık yağmur ve soğukla beraber sağanak yağışlar bekleniyor. Yozgat’ta bugün havanın parçalı bulutlu sıcaklığın ise 10 ila -1 derece dolayında olması bekleniyor. Yarın sağanak yağış ile birlikte hava sıcaklığı 9 ile -2 derece düşecek. Yozgat’ta Cumartesi günü hava sıcaklığı 4 ila -2 derece dolayında hissedilirken, beklenilen yağmur ve kar yağışı Pazar günü de devam edecek. Pazar günü hava sıcaklığının 4 ila -3 derece dolayında olması tahmin ediliyor. Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıkları artmaya başlayacak. Haftanın ilk gününden itibaren hava bulutlu ve parçalı bulutlu olacak. Pazartesi günü, sıcaklık 7 ila -3 derece, Salı günü 11 ila 1 derece, Çarşamba günü ise 16 ila 4 derece asasında hissedilmesi bekleniyor.