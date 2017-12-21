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KAR GELİYOR

YOZGAT'ta dün hava çok bulutlu ve yağışlı geçerken hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düştü.

KAR GELİYOR

YOZGAT'ta dün hava çok bulutlu ve yağışlı geçerken hava sıcaklığı 3 dereceye kadar düştü.

21 Aralık 2017 Perşembe 07:00
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KAR GELİYOR

Bugün yağışlar devam ederken, günün en düşük sıcaklığı 2 derece, en yüksek sıcaklık ise 8 derece dolayında olması bekleniyor. Yozgat'ta yarın ve Cumartesi günü karla karışık yağmur beklenirken, Pazar günü kar beklentisi mevcut. Hava sıcaklığı yarın 3 ila 5 derece, Cumartesi günü 2 ila 11 derece, pazar günü ise -1 ve 1 derece şeklinde olması bekleniyor.

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