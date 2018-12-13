Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91034
ALTIN
215.113
DOLAR
5.3725
STERLİN
6.7972
EURO
6.1127

Kar çocukları sevindirdi

YOZGAT’ta dün sabah saatlerinde başlayan kar, kenti beyaza bürüdü.

Kar çocukları sevindirdi

YOZGAT’ta dün sabah saatlerinde başlayan kar, kenti beyaza bürüdü.

13 Aralık 2018 Perşembe 07:00
30 Okunma
Kar çocukları sevindirdi

Sabah kar ile uyanan vatandaşlar işe gitmek için önce araçlarının üzerindeki karı temizledi. Bazı araçlar ise kardan dolayı yokuşları çıkmada zorlandı.  Kar yağışına ise en çok çocuklar sevindi. Sabah okula giden öğrenciler kartopu oynayıp kardan adam yaparak eğlendi.  Sarıkaya beyaza bürünürken, karın yağmasına en çok çocuklar sevindi. Vatandaşlardan İhsan Utkun, şehrin beyaz gelinliğini yeniden giydiğini belirterek, "Karın getirdiği güzelliklerin yanında zorlukları da var. Yaz sezonunun çok kurak geçmesi dolayısıyla karın yağması çok iyi oldu" dedi. 
Sorgun ilçesinde iki gündür devam eden yağmur, sabaha karşı yerini kara bıraktı. Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Ahmet Özdemir, kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolu olmadığını, böyle bir olumsuz durumun yaşanması durumunda ekip olarak hazır olduklarını belirtti. Özdemir, ilçenin yüksek yerlerinde kar kalınlığının 5 santimetreyi geçtiğini ifade ederek, "İnşallah kar yağışı devam eder. İki gündür devam eden yağmur ve az da olsa ardından yağan kar, çiftçilerimizin biraz olsun yüzünü güldürdü. İnşallah bu yağışlar devam eder ve kuraklık tehlikesi tamamen ortadan kalkar" diye konuştu.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
ŞEHiDE VEFA
ŞEHiDE VEFA
Lastikçilerde kış mesaisi
Lastikçilerde kış mesaisi
Yaralı Eşeğe Sahip Çıktılar
Yaralı Eşeğe Sahip Çıktılar
Hırsızlık olayları aydınlatıldı
Hırsızlık olayları aydınlatıldı
Maaşlar eridi!
Maaşlar eridi!
Öğrencilerle buluştular
Öğrencilerle buluştular

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim