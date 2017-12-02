-Kapalısı yapılmayınca…

Geçtiğimiz yıl Yozgat Belediyesi kapalı oyun parkı yapacağını söylemesine karşın, kapalı park yapılmayınca çocuklar yine eskisiyle idare etti.

Karlı ve soğuk havanın ardından, sıcak havayla birlikte minikler şehir merkezindeki tek oyun parkını yeniden şenlendirdi. Yozgat Belediyesi geçtiğimiz yıl Yozgat’ın kış memleketi olduğunu, buna karşın kapalı oyun parkı olmadığını ve bu nedenle miniklerin kışın da oynayabileceği kapalı oyun parkı inşa edeceğini duyurmuştu. Minikler büyük umutlarla kapalı parkı beklerken, parkın yapılmaması sonucu yeniden eski parkı mesken tuttu. Yozgatlı minikler, Yozgat Belediyesi’nden yeniden büyük, geniş ve kapalı bir oyun parkı talebinde bulundu.