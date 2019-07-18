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KANYONA KINALI KEKLiK

AYDINCIK ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat Şube Müdürlüğü Kanatlı Üretim İstasyonu Şefliğince yetiştirilen kınalı keklikler, Yaban Hayatını Destekleme Programı kapsamında doğaya salındı.

KANYONA KINALI KEKLiK

AYDINCIK ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Yozgat Şube Müdürlüğü Kanatlı Üretim İstasyonu Şefliğince yetiştirilen kınalı keklikler, Yaban Hayatını Destekleme Programı kapsamında doğaya salındı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
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KANYONA KINALI KEKLiK

Aydıncık Belediye Başkanı Ahmet Koçak’ın da katıldığı doğaya keklik bırakma etkinliğinde, kınalı keklikler, Kazankaya Kanyonuna bırakıldı. Belediye Başkanı Koçak, insanların sağlıklı bir şekilde yaşaması için doğal dengenin korunması gerektiğini söyledi. Koçak, Yozgat bölgesi ile birlikte çevre illerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalıklarına neden olan kenenin popülasyonunun artmasında doğan dengenin bozulmasının da payının bulunduğunu kaydetti. Koçak, kene ile mücadele kapsamında yetiştirilen, her yıl doğaya salınan kekliklerin doğal dengenin korunması adına da önemli olduğunu belirtti. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü Yozgat Şube Müdürlüğüne bağlı Çalatlı Keklik Üretim İstasyonu'nda 12 bin kınalı keklik üretildiği hatırlatıldı.  Üretilen kekliklerin bir bölümünün Yozgat'ın çeşitli bölgelerinde doğaya salındığı, diğer bölümünün ise diğer illere gönderildiği bildirildi. Kekliklerin avcılar için doğaya salınmadığı, Yozgat'ta keklik avlamanın yasak olduğunun altı çizildi. Kazankaya kanyonu bölgesinde de av yasağının bulunduğu hatırlatıldı. 

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