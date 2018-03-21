Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116432
ALTIN
165.848
DOLAR
3.9317
STERLİN
5.5067
EURO
4.8170

Kanatlıya pazar talebi

YOZGAT’ta kanatlı hayvan üreticiliği yaparak satışını gerçekleştirmek isteyen köylüler ve işletme sahipleri, il merkezine kanatlı hayvan pazarı yapılmasını talep etti.

Kanatlıya pazar talebi

YOZGAT’ta kanatlı hayvan üreticiliği yaparak satışını gerçekleştirmek isteyen köylüler ve işletme sahipleri, il merkezine kanatlı hayvan pazarı yapılmasını talep etti.

21 Mart 2018 Çarşamba 07:00
30 Okunma
Kanatlıya pazar talebi

Yozgat’ta kanatlı hayvan pazarı bulunmadığını dile getiren kanatlı hayvan satışı yapan işletmelerin yanı sıra, köylü vatandaşlar da aynı talepte bulundu.
İlgili ve yetkili kurumlar, Yozgat’ta kanatlı hayvan varlığını artırmaya yönelik projeler hazırlayıp, sayıyı artırdıklarını söylese de üretici konumundakiler, ilgisizlik ve dışlanmadan şikayetçi oldu.
İl genelinde yaklaşık 100 ayrı kanatlı hayvan çiftliği bulunduğunu kaydeden kanatlı hayvan üreticisi Yücel Aydoğdu, “İl merkezinde bizim satış yapabileceğimiz bir alan yok.  Her yerden dışlanıyoruz. Oysa ki doğal yemlerle çiftliğimizde yetişen tavuk, kaz ve hindi gibi ürünleri satışa sunarak, ekmek yemek istiyoruz” dedi.
Diğer vilayetlerde kanatlı hayvan pazarlarının bulunduğunu, tarım ve hayvancılık kenti olarak anılan Yozgat’ta pazar bulunmadığını ifade eden tavuk çiftliği işletmecisi Satılmış Kılıç da, müstakil bir pazar kurulması durumunda Yozgatlıların daha sağlıklı, yerel ve doğal ürünleri tercih etme şansı bulacağını, köylerdeki vatandaşların da burada kanatlı hayvanlarını satabileceğini dile getirdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Boyacının aşkı
Boyacının aşkı
Hibe mağduru yollara düştü
Hibe mağduru yollara düştü
Protokol ağaç dikti
Protokol ağaç dikti
Huzurevi sakinleri unutulmadı
Huzurevi sakinleri unutulmadı
İşçiler tehlikeye davetiye çıkardı
İşçiler tehlikeye davetiye çıkardı
IRMAĞI SAHiPLENDiLER
IRMAĞI SAHiPLENDiLER

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim