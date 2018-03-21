Kanatlıya pazar talebi

Yozgat’ta kanatlı hayvan pazarı bulunmadığını dile getiren kanatlı hayvan satışı yapan işletmelerin yanı sıra, köylü vatandaşlar da aynı talepte bulundu.

İlgili ve yetkili kurumlar, Yozgat’ta kanatlı hayvan varlığını artırmaya yönelik projeler hazırlayıp, sayıyı artırdıklarını söylese de üretici konumundakiler, ilgisizlik ve dışlanmadan şikayetçi oldu.

İl genelinde yaklaşık 100 ayrı kanatlı hayvan çiftliği bulunduğunu kaydeden kanatlı hayvan üreticisi Yücel Aydoğdu, “İl merkezinde bizim satış yapabileceğimiz bir alan yok. Her yerden dışlanıyoruz. Oysa ki doğal yemlerle çiftliğimizde yetişen tavuk, kaz ve hindi gibi ürünleri satışa sunarak, ekmek yemek istiyoruz” dedi.

Diğer vilayetlerde kanatlı hayvan pazarlarının bulunduğunu, tarım ve hayvancılık kenti olarak anılan Yozgat’ta pazar bulunmadığını ifade eden tavuk çiftliği işletmecisi Satılmış Kılıç da, müstakil bir pazar kurulması durumunda Yozgatlıların daha sağlıklı, yerel ve doğal ürünleri tercih etme şansı bulacağını, köylerdeki vatandaşların da burada kanatlı hayvanlarını satabileceğini dile getirdi.

