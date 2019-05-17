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Kan donduran cinayet

İzmir'de kimya bölümü öğrencisi oğullarının "şerbet" diye içirdiği siyanürlü sıvıyla hayatlarını kaybeden anne ve babanın cenazeleri Yozgat'ta defnedildi.

Kan donduran cinayet

İzmir'de kimya bölümü öğrencisi oğullarının "şerbet" diye içirdiği siyanürlü sıvıyla hayatlarını kaybeden anne ve babanın cenazeleri Yozgat'ta defnedildi.

17 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Kan donduran cinayet

İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, kimya bölümü öğrencisinin internetten sipariş ettiği siyanürlü sıvı ile öldürdüğü ileri sürülen, gencin anne ve babası Yerköy ilçesinde toprağa verildi. Soğukkuyu Mahallesi'nde önceki gün meydana gelen olayda, çocuklarının siyanür kullanarak hazırladığı sıvıyı ‘değişik bir şerbet yaptım bir tadın’ telkiniyle içmelerinin ardından yaşamını yitiren anne Fatma (39) ve baba Mehmet Kalkan'ın (46) cenazeleri, Yerköy ilçesine getirildi. Molla Hüsrev Camisi'nde dün öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde, çiftin diğer oğlu Mehmet Taha Kalkan ve yakınları taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından çiftin naaşları, Akçakoyunlu köyü mezarlığına defnedildi. Törene çiftin yakınları ve Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.  İddiaya göre, Soğukkuyu Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, internetten siparişle aldığı potasyum siyanürü ‘yeni bir şerbet yaptım bir tadın’ diyerek anne ve babasına içirmiş, 16 yaşındaki Mehmet Taha ise ağabeyinin kendisine içirmek istediği sıvıyı anne ve babasının fenalaştığını görünce kabul etmemişti. Bu sırada Mahmut Can Kalkan'ın, zorla içirmeye çalıştığı sıvı kardeşinin üzerine dökülmüş, evdeki 4 yaşındaki bir diğer kardeşi Emir Can Kalkan da siyanürden etkilenmişti. Aile üyelerinden İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan baba Mehmet Kalkan ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan anne Fatma Kalkan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Son Güncelleme: 16.05.2019 17:12
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