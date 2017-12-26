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Kalpten öldü

AKDAĞMADENİ ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden otobüs şoförü 41 yaşındaki Hamdi Serdar Altaylı’nın kalp krizi geçirmesi sonucunda, direksiyon başında ölmesi sonucunda kazanın meydana geldiği belirtildi.

Kalpten öldü

AKDAĞMADENİ ilçesinde devrilen yolcu otobüsünde hayatını kaybeden otobüs şoförü 41 yaşındaki Hamdi Serdar Altaylı’nın kalp krizi geçirmesi sonucunda, direksiyon başında ölmesi sonucunda kazanın meydana geldiği belirtildi.

26 Aralık 2017 Salı 07:00
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Kalpten öldü

Memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlanan Altaylı’nın rahatsızlığı nedeniyle mesleğini bırakmaya hazırlandığı belirtildi. Akdağmadeni ilçesi Pazarcık mevkinde meydana gelen kazada Sivas'tan Ankara'ya giden Hamdi Serdar Altaylı yönetimindeki 34 GN 9773 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki buzlanmadan dolayı kayarak kontrolden çıkıp devrildi. Yan yatarak yolda sürüklenen otobüsün şoförü Hamdi Serdar Altaylı’nın otobüs şaranpole devrilirken, kalp krizi geçirdiği belirlendi. 20 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden evli 2 çocuk babası Hamdi Serdar Altaylı'nın gazete dağıtıcısı olarak çalıştığı sırada işinden memnun olmadığı için otobüs şoförü olarak çalışmaya başladığı, rahatsızlığı nedeniyle kısa süre içerisinde de otobüs şoförlüğünü bırakmaya hazırlandığı öğrenildi. Altaylı'nın 45 yaşındaki ağabeyi Gökhan Altaylı'nın da yaklaşık 7 ay önce kalp krizinden öldüğü belirtildi.
 

Son Güncelleme: 26.12.2017 09:39
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