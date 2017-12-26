Kalpten öldü

Memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlanan Altaylı’nın rahatsızlığı nedeniyle mesleğini bırakmaya hazırlandığı belirtildi. Akdağmadeni ilçesi Pazarcık mevkinde meydana gelen kazada Sivas'tan Ankara'ya giden Hamdi Serdar Altaylı yönetimindeki 34 GN 9773 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki buzlanmadan dolayı kayarak kontrolden çıkıp devrildi. Yan yatarak yolda sürüklenen otobüsün şoförü Hamdi Serdar Altaylı’nın otobüs şaranpole devrilirken, kalp krizi geçirdiği belirlendi. 20 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden evli 2 çocuk babası Hamdi Serdar Altaylı'nın gazete dağıtıcısı olarak çalıştığı sırada işinden memnun olmadığı için otobüs şoförü olarak çalışmaya başladığı, rahatsızlığı nedeniyle kısa süre içerisinde de otobüs şoförlüğünü bırakmaya hazırlandığı öğrenildi. Altaylı'nın 45 yaşındaki ağabeyi Gökhan Altaylı'nın da yaklaşık 7 ay önce kalp krizinden öldüğü belirtildi.

