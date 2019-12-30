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KALEYE TIRMANDILAR

YOZGAT Ata Sportif Havacılık ve Doğa Sporları yöneticileri kar yağışının ardından Çeşka Kalesi’ne tırmanış yaptı.

KALEYE TIRMANDILAR

YOZGAT Ata Sportif Havacılık ve Doğa Sporları yöneticileri kar yağışının ardından Çeşka Kalesi’ne tırmanış yaptı.

30 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
KALEYE TIRMANDILAR

Kulüp Başkanı Murat Balcı, Yönetim Kurulu Üyeleri Sedat Tuygun ve Özgür Eröksüz ile birlikte, kar yağışının doğaya kattığı güzellikleri görmek, doğa ile bir bütün olmak adına tırmanış yaptı. Yozgat’ın göze görünmeyen tarihi Çeşka Yeraltı Şehri’nin varlığını duyurmak için kış yürüyüşlerine başladıklarını belerten Balcı, bundan sonra da giderek artan katılımcılarla tırmanışlara devam edeceklerini söyledi. Yürüyüş Kirazlı Göleti bölgesinden başladı, 15 kilometrelik mesafe yürünip, tırmanılarak Çeşka Kalesine ulaşıldı. 

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