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Kaldırımlar geçit vermiyor

13 Ocak 2017 Cuma 06:19
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Yozgat’ta karla kaplı kaldırımlar vatandaşların tehlikenin kucağına atıyor. Özellikle Esentepe ve kenar mahallelerde kaldırımlar kardan temizlenmediği için insanlar yolda yürümek zorunda kalıyor.

Kaldırımlar geçit vermiyor
Yozgat merkez ve özellikle Esentepe gibi yüksek bölgelerde kaldırımlar kardan temizlenmediği için insanlar yolda yürümek zorunda kalıyor. 
Bahçeşehir Mahallesi sakinleri karayollarının sorumluluğunda olan E-88 Karayolu başta olmak üzere, belediye sorumluluğundaki Bahçeşehir Mahallesi’nde kaldırımların temizlenmediği için otomobillerin seyrettiği tehlikeli yollarda yürümek zorunda kaldıklarını söylediler. 
Özellikle kış aylarında buzlanmadan dolayı yolların otomobiller için tehlikeli bir hal almasına rağmen insanların her an kaza riski ile karşı karşıya kaldığını belirterek, belediyenin kaldırımların temizlenmesi noktasında daha duyarlı olmasını istediler.  

ÖĞRENCİLER YOLDA YÜRÜYOR

Sabah evlerinden okula gitmek için yola çıkan Erdoğan Akdağ Mahallesi sakinleri karla kaplı olduğu için kaldırımlar yerine yolda yürümek zorunda kalıyor. 
Özellikle okula giden öğrenciler kaldırımda yürüyemediği için her an bir kaza tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. 

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