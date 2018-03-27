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Kaldırımdaki Patatesler!

YOZGAT’ın tarihi simgesi Saat Kulesi’nin yanı başındaki yaya geçidine bırakılan Patatesler, ulaşımda sorun yaratınca Belediye Temizlik İşleri tarafından toplandı.

Kaldırımdaki Patatesler!

YOZGAT’ın tarihi simgesi Saat Kulesi’nin yanı başındaki yaya geçidine bırakılan Patatesler, ulaşımda sorun yaratınca Belediye Temizlik İşleri tarafından toplandı.

27 Mart 2018 Salı 07:00
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Kaldırımdaki Patatesler!

Yaklaşık bir çuval Patates, Cumhuriyet Alanı ile Belediye Büyük Sinema ve Kültür Merkezi’nin birbirine bağlayan yaya geçidinin üzerine bırakıldı. Kim tarafından bırakıldığı bilinmeyen patatesler, bölgede trafiği tehlikeye düşürünce trafik polislerinin uyarısıyla Yozgat Belediyesi Temizlik İşçileri tarafından toplandı. Patateslerin yaya geçidinin üzerine özenle dizilmiş olması, yoldan geçen bir araçtan dökülme ihtimalini ortadan kaldırdı.

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