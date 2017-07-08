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Kahraman ismiyle yaşayacak

Yozgat Belediyesi, şehitlerin isimlerini yaşatmaya devam ediyor. Terörle mücadelede kahramanca mücadele ederken şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Peker’in ismi bir caddeye verildi.

Kahraman ismiyle yaşayacak

Yozgat Belediyesi, şehitlerin isimlerini yaşatmaya devam ediyor. Terörle mücadelede kahramanca mücadele ederken şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Peker’in ismi bir caddeye verildi.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
08 Temmuz 2017 Cumartesi 07:05
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Kahraman ismiyle yaşayacak

Yozgat Belediyesi’nden şehitlere ahde vefa. Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz, son meclis toplantısında Mezbahane Caddesi’nin isminin ‘Şehit Uzman Çavuş Gökhan Peker Caddesi’ olarak değiştirilmesine karar verildiğini duyurdu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yapan Uzman Çavuş Gökhan Peker, 26 Mayıs günü PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcını inflak etmesi sonucu şehit olmuştu. Kardeşi Ertan Peker de kendisi gibi uzman çavuş olan Peker’in ismi bundan böyle caddede yaşayacak.

Son yapılan meclis kararına ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Açıkgöz; “Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlere karşı yürütülen operasyonda kahramanca mücadele ederken şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Peker’in adı mahallemizde yaşayacak. Mezbahane Caddesi adı Yozgat Belediye Meclisince son yapılan toplantıda Şehit Uzman Çavuş Gökhan Peker Caddesi olarak düzenlendi. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onların aziz hatırası hiçbir zaman belleklerimizden ve ruh dünyamızdan silinmeyecektir” diye konuştu.

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