Kadın aday iddialı

Yozgat’ın Yassıhüyük Köyünde ikamet eden 53 yaşındaki Leyla Atamtürk, 6 erkek adaya karşı muhtar adayı oldu. Köyünü değiştirmek ve hizmetlerle buluşturmak için aday olduğunu belirten Leyla Atamtürk, iyi bir çiftçi, anne ve Anadolu kadını olduğunu söyledi. Köyde 10 sene önce kocasının muhtarlık yaptığını anlatan Leyla Atamtürk, “Ondan edindiğim tecrübelerle köyüme hizmet vereceğim” dedi. Köyünü çok sevdiğini belirten Atamtürk, hiçbir zaman köyünden ayrılmayı düşünmediğini de vurguladı. Yassıhüyük köyünde 133 seçmenin bulunduğunu aktaran Leyla Atamtürk, 6 erkek adaya karşı, kadın aday olarak seçim yarışına katılacağını ifade ederek, “Köyümüzdeki tüm kadınların tercihi ben olacağım. Alacağım ilave oylarla muhtarlığı kazanacağım” şeklinde konuştu. Leyla Atamtürk, İl Özel İdaresi ve İl Genel Meclisi üyelerini de ziyaret ederek, muhtarların yakın çalıştığı kurumlar ve kurumların işleyişi hakkında da yetkililerden bilgi edindi.

Haber: Mustafa TEKER

