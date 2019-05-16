Kaçak kazıya suçüstü

İhbarı değerlendiren Jandarma, gerçekleştirdiği operasyon ile olay yerinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 7 şüpheliyi suç aletleri ile birlikte suçüstü yakaladı. Kaçak kazı olayında kullanılan ve ele geçirilen araç, jeneratör, hilti, 50 metre kablo ve diğer suç aletleri muhafaza altına alındı. Olay ile ilgili adli makamlara bilgi verildi, yakalanan 7 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.