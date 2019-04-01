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Jeotermale yakın takip

YOZGAT merkez ile birlikte bazı ilçelerinde bulunan jeotermal kaynakların verimli kullanılması amacıyla yakın takibe alındı.

Jeotermale yakın takip

YOZGAT merkez ile birlikte bazı ilçelerinde bulunan jeotermal kaynakların verimli kullanılması amacıyla yakın takibe alındı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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Jeotermale yakın takip

Sorgun ilçesinin İkikara köyü Köhne Yolu bölgesinde bulunan Jeotermal kaynağın tahsisi uygun bulunmadı. Şahin Şahiner isimli işletmeci, Yozgat il Özel İdaresi’nden jeotermal suyun tahsisini talep etti. İkikara köyündeki kuyunun, ilçe merkezindeki kuyulara yakın olması nedeniyle, sorun yaşanabileceğine dikkat çekildi. Sorgun ilçe merkezindeki kaynaklardan sera, kaplıca ve termal otel tesislerine tahsis yapıldığı, İkikara köyündeki kaynağın kullanılması sonucunda, daha önceki tahsis suların kesilme ihtimalinin bulunduğu ileri sürüldü. Bu nedenle tahsis uygun bulunmadı. Yerköy ilçesindeki termal kaynakların Yozgat İl Özel İdaresi’nin yüzde 93 ortağı bulunduğu Bozjet şirketine tahsis edilmesi istendi. Şirketin tahsise onay verilmesi halinde, kuracağı sistem ile suları değerlendireceği, isteyen işletmelere belirli ücret karşılığında tahsisini yapacağı ifade edildi. Daha önce Yerköy Belediyesi’ne konut ısınmasında kullanılmak üzere su tahsisi yapıldığı, konut ısınmasında kullanılmasına yönelik çalışmaların olumsuz sonuçlandığı hatırlatıldı. Suyun şirkete devrinin yapılması halinde Yerköy Belediyesi’nin de borçlarının silinme ihtimalinin bulunduğu ileri sürüldü.

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