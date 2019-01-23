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JAPONYA’DAN MALi DESTEK

YEREL düzeyde fayda getirecek küçük ölçekli projelere destek vermek amacıyla faaliyet gösteren Japonya Resmi Kalkınma Yardımı tarafından, bu yıl yurt genelinde uygun bulunan 8 proje arasında Bahadın Beldesi tarafından hazırlanan bir projede yer aldı.

JAPONYA’DAN MALi DESTEK

YEREL düzeyde fayda getirecek küçük ölçekli projelere destek vermek amacıyla faaliyet gösteren Japonya Resmi Kalkınma Yardımı tarafından, bu yıl yurt genelinde uygun bulunan 8 proje arasında Bahadın Beldesi tarafından hazırlanan bir projede yer aldı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 07:00
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JAPONYA’DAN MALi DESTEK

Bahadın Beldesi’nde özellikle kadın girişimciler tarafından hazırlanan projeler büyük ilgi görüyor. İstihdama ve üretime yönelik bu projelere bir yenisini daha ekleyen Bahadın beldesinde hazırlanan ‘Kadın Mesleki Eğitim Merkezi’ Projesine Japonya hükümeti de mali destek sağlayacak. Elçilikten yapılan açıklamada, Japonya Hükümeti tarafından ‘Japonya Resmi Kalkınma Yardımı’ (ODA) kapsamında, yerel düzeyde fayda sağlayacak nispeten küçük ölçekli projelere destek sağlandığı kaydedildi. Program sayesinde, 1989 yılından günümüze kadar 142 ülke ve bölgede her yıl toplamda yaklaşık 9 milyar Japon Yeni değerinde yardım gerçekleştirildiğine vurgu yapıldı. 2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Japonya Hükümeti Dışişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokole istinaden, temel sağlık, kadın, temel eğitim konuları ağırlıklı olmak üzere, bugüne dek yurt genelinde Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında 48 Projeye yaklaşık 370 milyon Japon Yeni değerinde hibe yardımı sağlandığı bildirildi. 2019 yılında gerçekleştirilmek üzere kabul gören, 5 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek toplu imza törenine katılacak olan 8 proje arasında Sorgun ilçesi Bahadın Beldesi’nde hazırlanan projenin de bulunduğunun altı çizildi.

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