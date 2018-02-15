İstasyonlar artıyor

Yozgat Belediyesi ilkini Cumhuriyet Parkı içerisine kurduğu şarj istasyonundan, Cumhuriyet Alanı’na da yerleştirdi.

Engelli vatandaşların akülü olarak kullandıkları engelli araçlarını şarj ederek, şehrin her tarafından özgürce gezmeleri için yapılan şarj istasyonlarının sayısının daha da artırılacağı bildirildi.

Engelliler duruma sevinirken, Yozgat’ta erişim alanlarının halen kısıtlı olduğunu, kaldırım ve yolların kendilerine göre düzenlenmesine karşın, vatandaşların bu noktaları bilinçsiz şekilde araç veya eşyalar ile kapatması sonucu kullanamadıklarını vurguladı.