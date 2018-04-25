Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110059
ALTIN
174.736
DOLAR
4.0867
STERLİN
5.7100
EURO
5.0024

Işıklar söndü

YOZGAT’ta E-88 Karayolunun dört yol kavşağındaki trafik ışıklarının iki gündür çalışmadığı gözlemlendi.

Işıklar söndü

YOZGAT’ta E-88 Karayolunun dört yol kavşağındaki trafik ışıklarının iki gündür çalışmadığı gözlemlendi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
21 Okunma
Işıklar söndü

Dört yol kavşağındaki trafik ışıklarının çalışmamasına, bölgede trafik memuru da görevlendirilmemesine karşın, sürücüler, kavşaktan kontrollü geçiş ile seyirlerini sürdürdü. Kentte trafiğin en yoğun olduğu noktada trafik ışıklarının çalışmamasıyla, trafiğin daha akışkan olduğu gözlemlenirken, sürücülerin de daha dikkatli seyir etmeleri göze çarptı. Bazı yaya ve sürücüler ise ışıklar çalıştığında trafiğin daha yoğunlaşıp, sıkıştığını buna karşın ışıkların çalışmadığı sürede trafik akışının daha seri ve kontrollü olduğunu ileri sürerek “Demek ki trafik ışıklarında nasıl hareket edeceğimizi bilmiyoruz” yorumunu yaptı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Liderliğimiz sürüyor
Liderliğimiz sürüyor
Sağanak uyarısı
Sağanak uyarısı
Pet şişeyle sera kurdu
Pet şişeyle sera kurdu
Gönüllü destek
Gönüllü destek
TRAFiK CANAVARI CAN ALDI
TRAFiK CANAVARI CAN ALDI
Deli Bekir, TV’ye çıktı!
Deli Bekir, TV’ye çıktı!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim