Işıklar söndü

Dört yol kavşağındaki trafik ışıklarının çalışmamasına, bölgede trafik memuru da görevlendirilmemesine karşın, sürücüler, kavşaktan kontrollü geçiş ile seyirlerini sürdürdü. Kentte trafiğin en yoğun olduğu noktada trafik ışıklarının çalışmamasıyla, trafiğin daha akışkan olduğu gözlemlenirken, sürücülerin de daha dikkatli seyir etmeleri göze çarptı. Bazı yaya ve sürücüler ise ışıklar çalıştığında trafiğin daha yoğunlaşıp, sıkıştığını buna karşın ışıkların çalışmadığı sürede trafik akışının daha seri ve kontrollü olduğunu ileri sürerek “Demek ki trafik ışıklarında nasıl hareket edeceğimizi bilmiyoruz” yorumunu yaptı.