İşçiler tehlikeye davetiye çıkardı

Yozgat'ta Atatürk Yolu üzerinde şiddetli rüzgar nedeniyle çatısı uçan bir binada 6 işçinin hiçbir güvenlik önlemi almadan onarım çalışması yapması dikkatleri çekti. Yürekleri ağıza getiren inşaat işçileri tehlikeye aldırış etmeden saatlerce çalışmaya devam etti. Zaman zaman çatı uçlarına oturarak ve çatıda ayakta gezerek çalışan işçileri gören vatandaşlarda şaşkınlıklarını gizleyemedi. 7 katlı apartmanın çatısında çalışan işçilerin sakinlikleri ise dikkat çekti. İş güvenliği almadan çalışan işçileri gören Abdullah Demir isimli vatandaş, "İşçilerin güvenlik tedbiri almaları gerekiyor. Çalışanların ölüm tehlikesi var. İnsanların iş güvenliği almadan çalışmaları bizleri üzüyor" dedi.

