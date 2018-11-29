IRMAK SUYU AZALDI

ÇEKEREK Irmağı üzerinde yapımı süren HES'lere karşı açılan davada bölgede yapılan bilirkişi keşfi raporunda, ÇED dosyasındaki birçok eksikliğe dikkat çekildi, HES'lerin yaratacağı çevresel, kültürel ve sosyal sorunların altı çizilerek, ırmak suyunun azaldığı ileri sürüldü. Çekerek ilçesi ile Tokat'ın Zile ilçesi sınırlarında kalan Çekerek Çayı üzerinde özel bir şirket tarafından yapılması planlanan HES projesine verilen ÇED olumlu kararına karşı Kamışçık ve Kırkdilim köy muhtarlıkları dava açmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı açılan davada Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti yaptığı yerinde inceleme sonrasında hazırladığı raporunda, HES projesinin ÇED raporundaki eksikliklere dikkat çekildi. Raporda, Çekerek nehri debisinin azalmakta olduğu vurgulanarak, ‘İlerleyen yıllarda debilerin yağış, buharlaşma, sıcaklık gibi diğer tüm şartların aynı kalması durumunda daha da düşmesi büyük olasılıktır. Projenin ekonomik ömrü boyunca, 25-50 yıl sonrasını içeren iyimser-kötümser tahminlere göre çevresel etkilerinin değerlendirilmesinin yapılmış olması gerekir. ÇED raporunda bu değerlendirmeler yapılmamıştır’ denildi.

Bilirkişilerin 39 sayfalık raporun sonuç kısmında da HES'lerle ilgili, ‘ÇED raporunda sadece başlık olarak belirtilen ve hiç ele alınmamış konular var. Özellikle inşaat sırasında ortaya çıkan arkeolojik buluntularla ilgili Bölge Koruma Kurulundan gerekli uygunluk yazıları alınmalıdır. Ekolojik köprülerin tasarımları ve yerleri ÇED raporuna eklenmelidir. Su kullanım hakkı raporunda tarım ve hayvancılık için ayrılan miktar mevcut durum üzerinden kurgulanmıştır. Tarım ve hayvancılık temelli olarak su talebinin artması durumunda veya oluşacak kuraklığın ekosistem üzerinde etkilerin azaltmak için ne gibi yönetim planları hazırlandığı ÇED raporunda yer almalıdır. Havza içindeki su miktarının yıllara göre düşüyor oluşu suya ihtiyaç duyacak HES; tarım üreticileri ve hayvancılık için uzun vadede bir sorun yaratma potansiyeli taşımaktadır. Bölgede birden fazla enerji santrali kuruluyor olması su miktarının Çekerek Çayı Havzasında bulunan bütün paydaşlar için topluca değerlendirilmesi gereken bir sorundur’ görüşlerine yer verildi.

