Irmak muradına erdi

Yozgat’ta yapılan AK Parti İl Kongresi’nde kendisi ile görüşemediği için gözyaşlarına boğulan 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek’in gözyaşlarına kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük Irmak’ı telefonla aramış ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet etmişti. Erdoğan’ın davetlisi olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelen küçük Irmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek hayalini gerçekleştirmiş oldu.

