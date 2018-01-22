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Irmak muradına erdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile görüşemediği için gözyaşlarına boğulan 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti ile cumhurbaşkanlığı Külliyesine geldi.

Irmak muradına erdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile görüşemediği için gözyaşlarına boğulan 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti ile cumhurbaşkanlığı Külliyesine geldi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 18:08
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Irmak muradına erdi

Yozgat’ta yapılan AK Parti İl Kongresi’nde kendisi ile görüşemediği için gözyaşlarına boğulan 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek’in gözyaşlarına kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük Irmak’ı telefonla aramış ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesine davet etmişti. Erdoğan’ın davetlisi olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesine gelen küçük Irmak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek hayalini gerçekleştirmiş oldu.

Son Güncelleme: 22.01.2018 18:10
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