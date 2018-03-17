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IRMAĞI SAHiPLENDiLER

YEŞİLIRMAK'ın kollarından olan Çekerek Irmağı üzerinde inşa edilmek istenen HES'e karşı yöre halkı tarafından başlatılan mücadele yargıya taşındı.

IRMAĞI SAHiPLENDiLER

YEŞİLIRMAK'ın kollarından olan Çekerek Irmağı üzerinde inşa edilmek istenen HES'e karşı yöre halkı tarafından başlatılan mücadele yargıya taşındı.

17 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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IRMAĞI SAHiPLENDiLER

Mahkeme heyeti tarafından görevlendirilen heyet, bölgede incelemelerde bulundu, rapor hazırladı. Yozgat ve Tokat il sınırında inşa edilmek istenen, sekiz ayrı HES ünitesinden oluşan projeye karşı çıkan yöre halkı daha önce eylem yaparak, seslerini duyurmaya çalışmıştı. Bu bağlamda Çekerek Irmağı Özgür Akacak Platformu üyeleri yargıya başvuruda bulunarak, çalışmaların durdurulmasını istedi. Çekerek Irmağı üzerinde yapılmakta olan HES projeleri ile ilgili açılan iptal davası nedeniyle, Irmak Havzasında iki Hakim ve 5 bilirkişiden oluşan bilirkişi heyeti, keşif incelemesi yaptı. Heyet üyeleri, bölgede 8 HES’in yapılacağı alan ile birlikte tüm dere havzasını gezdi. Bölge halkı, HES projelerini istemediklerini, projenin yapılması halinde tarım ve hayvancılık yapamayacaklarını, içme sularının dahi ellerinden alınacaklarını dile getirerek, heyet üyelerinden çalışmaların durdurulması talebinde bulundu. Keşif heyeti, köylülerin tepkilerini de kayda alarak, tepkilere olumlu yanıt verdi. Bölge boyunca yapılan keşif yaklaşık 5 saat sürdü. Yozgat ve Tokat bölgelerinden görevlendirilen kolluk kuvvetleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Bölgeyi gezen bilirkişi heyeti tarafından hazırlanacak rapor, önümüzdeki günlerde Mahkemeye sunulacak. 

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