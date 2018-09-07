Irgatlıkta eğlence

Yozgat'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi tarafından, tarım işçilerinin çocuklarına yönelik başlatılan ‘Göçmen Kuşları Projesi’ düzenlenen eğlence programıyla tamamlandı.

Proje kapsamında anne ve babalar çalışmak için tarlaya giderken, çocuklara da sanat ve bilim yuvası adı altında oluşturulan 2 çadırda eğitim aldı.

Yozgat'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi tarafından, tarım işçilerinin çocuklarına yönelik başlatılan ‘Göçmen Kuşları Projesi’ düzenlenen eğlence programıyla tamamlandı.

Yerköy ilçesine bağlı Sekili köyü kırsalında tarım işçisi konaklama alanında Sosyal Hizmet Merkezi tarafından 3 ay önce başlatılan proje kapsamında tarım işçisi anne ve babalar çalışmak için tarlaya giderken, çocuklara da sanat ve bilim yuvası adı altında oluşturulan 2 çadırda sanatsal ve bilimsel eğitim verildi.

Öğrenciler çeşitli deneyler yapıp teleskopla ay ve yıldızları izlerken, sanat yuvasında ise el işi ve resim yaparak yaz tatillerini değerlendirdi.

Kadınlara yönelik açılan okuma yazma kursunda ise sabah çalışmaya giden 5 kadın akşam saatlerinde ders alarak okuma yazma öğrendi.

Tarım işçilerinin memleketlerine dönüşlerinin başlamasıyla birlikte proje tamamlanırken, çocukların yaptıkları resim ve el işi çalışmaları sergilendi.

Projede yer alan çocuklara ve okuma yazma öğrenen kadınlara sertifika verildi.

Projenin kapanış programına Yerköy Kaymakamı Tuncay Dursun, Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Hatipoğlu, il müdürlüğü görevlileri tarım işçileri ve çocukları katıldı.

Kaymakam Dursun, İl Müdürü Neşeli ve projede yer alan görevliler tarım işçileri ile davul zurna eşliğinde halay çekti.

Program açık hava sinemasında oynatılan "Ayla" filminin izlenmesiyle sona erdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, il müdürlüğü olarak hem kadının desteklenmesi, hem de çocukların diğer akranlarıyla beraber eşit şekilde gelişmesi için program yaptıklarını anlattı.

Neşeli, "Anne ve babalar tarlada çalışırken, çocuklar da bizim hazırladığımız çadırlarda eğitim aldılar. Burada gezici sinema ile gezici kütüphane ile film izlemeleri, kitapla tanışmalarını, kitap okumaların sağlamaya çalıştık." dedi.

