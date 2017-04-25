Iraklı Haşim canından oluyordu

Bir süredir Bonzai kullanan gençler yüzünden korkulu rüya gören mahalle sakinleri, Iraklı Haşim’in başına gelenlerin herkesin başına gelebileceğini belirterek yetkilileri göreve davet etti.

Iraklı Haşim Kenan ve yaklaşık 16 kişiden oluşan ailesi kısa bir süre önce Irak’tan kaçarak Türkiye’ye sığındı. 4 aydır da Yozgat’ta yaşayan Haşim Kenan, eşi ve çocukları ile birlikte misafir oldukları bir Türk ailenin davetinden dönerken kavga eden iki genci ayırmaya çalışınca başına aldığı darbe ile ağır yaralandı. Kenan, uzun süren tedavinin ardından çalışamaz duruma gelirken, mahalle sakinleri yaşanan bu olayın ne ilk ne de son olacağını belirterek, mahallelinin korkulu rüyası haline gelen Bonzai kullanan gençlere karşı uyarıda bulundu.



KAVGA EDEN GENÇLERİ AYIRMAK İSTEDİ

Üç çocuk babası olan Haşim Kenan, Yozgat’a yerleştikten sonra inşaatlarda çalışarak ailesini geçindirmeye çalıştığını söyledi.

Olayın yaşandığı saatlerde yardım için ailesi ile birlikte evine davet eden bir Türk ailenin ziyaretinden döndüğünü söyleyen Kenan, başına gelenleri şöyle anlattı:

“Olay Eski Sungurlu Caddesi, Ali Efendi Cami önünde yaşandı. Saat 18.30 sıralarıydı. Eşim ve çocuklarımla dönüyordum. İki genç şiddetli bir şekilde kavga ediyordu. Ayırmak istediğimde bir tanesi başıma sopayla vurdu. O an başımdan ağır yaralanmışım, ameliyat oldum. Doktor ölüm tehlikesi olduğunu söyledi. Tedavinin ardından Allah aileme bağışladı” dedi.

Kenan, mahallede genelde bu tür olayların olduğunu belirterek, bonzai kullandığı öne sürülen gençlerin insanları korkuttuğunu söyledi.





MAHALLELİ TEDİRGİN

Özellikle Ali Efendi Cami etrafı ve güzergahta bonzai kullandığı iddia edilen gençlerden dolayı sürekli olayların yaşandığını ileri süren mahalle sakinleri yetkilileri göreve davet etti.