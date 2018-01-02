Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117445
ALTIN
158.829
DOLAR
3.7605
STERLİN
5.0943
EURO
4.5313

İlk bebek Aras Muhammed

YOZGAT’ta yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeğe ‘Aras Muhammed’ adı verildi. Yozgat Şehir Hastanesi’nde yeni yılda dünyaya gözlerini açan bebek, sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

İlk bebek Aras Muhammed

YOZGAT’ta yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeğe ‘Aras Muhammed’ adı verildi. Yozgat Şehir Hastanesi’nde yeni yılda dünyaya gözlerini açan bebek, sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

02 Ocak 2018 Salı 07:00
71 Okunma
İlk bebek Aras Muhammed

Çayıralan’da ikamet eden Gamze-Aydın Atasoy çiftinin üçüncü evlatları olan bebek, 00.11 saatinde sezeryan doğum yöntemiyle 3 bin 600 gram olarak hayata gözlerini açtı. Yozgat’ta yeni yılın ilk bebeğine ‘Aras Muhammed’ ismi verildi. Yeni bebeklerine kavuşan çift, bu özel ve mutlu günün tadını çıkardı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Keyfiyet Bitmiyor
Keyfiyet Bitmiyor
KİTRE BEBEK SEVİLDİ
KİTRE BEBEK SEVİLDİ
Hindiler satışa çıktı
Hindiler satışa çıktı
Tedbirler artırıldı
Tedbirler artırıldı
TALiHSiZ KULELER
TALiHSiZ KULELER
FiDANLI KARŞILAMA
FiDANLI KARŞILAMA

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim