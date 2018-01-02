İlk bebek Aras Muhammed

Çayıralan’da ikamet eden Gamze-Aydın Atasoy çiftinin üçüncü evlatları olan bebek, 00.11 saatinde sezeryan doğum yöntemiyle 3 bin 600 gram olarak hayata gözlerini açtı. Yozgat’ta yeni yılın ilk bebeğine ‘Aras Muhammed’ ismi verildi. Yeni bebeklerine kavuşan çift, bu özel ve mutlu günün tadını çıkardı.

