İlk bebek Aras Muhammed

Çayıralan’da ikamet eden Gamze-Aydın Atasoy çiftinin üçüncü evlatları olan bebek, 00.11 saatinde sezeryan doğum yöntemiyle 3 bin 600 gram olarak hayata gözlerini açtı. Yozgat’ta yeni yılın ilk bebeğine ‘Aras Muhammed’ ismi verildi. Yeni bebeklerine kavuşan çift, bu özel ve mutlu günün tadını çıkardı.
Çayıralan’da ikamet eden Gamze-Aydın Atasoy çiftinin üçüncü evlatları olan bebek, 00.11 saatinde sezeryan doğum yöntemiyle 3 bin 600 gram olarak hayata gözlerini açtı. Yozgat’ta yeni yılın ilk bebeğine ‘Aras Muhammed’ ismi verildi. Yeni bebeklerine kavuşan çift, bu özel ve mutlu günün tadını çıkardı.
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol