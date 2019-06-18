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İlçelerde var bizde yok

YOZGAT’ın bazı ilçelerinde belediye bünyesinde bulunan fırınlar halka ekmek üretiyor.

İlçelerde var bizde yok

YOZGAT’ın bazı ilçelerinde belediye bünyesinde bulunan fırınlar halka ekmek üretiyor.

18 Haziran 2019 Salı 00:00
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İlçelerde var bizde yok
Yozgatlı vatandaşlar ilçelerde bulunan belediye fırınının Yozgat’ta da yeniden açılmasını istiyor.
Yerköy ve Akdağmadeni başta olmak üzere, bazı ilçelerimizde bulunan ekmek fırınları halka daha ucuz ekmek satışı gerçekleştiriyor.
Yozgat’ta daha önce Yozgat Belediyesi bünyesinde üretim yapan ekmek fırını da halka ucuz ekmek arz ederken, ildeki ekmek fiyatlarının da dengede tutulmasına vesile oluyordu.
Yozgatlı vatandaşlar, son yıllarda Yozgat’ta ekmek fiyatlarının kontrolsüz artışı ve ekmek gramajlarında yapılan düzenlemeler neticesinde Yozgat Belediyesi’nin yeniden ekmek fırınını devreye sokarak halka ekmek satışı yapmasını talep etti.
Yerköy Belediyesi, bünyesindeki ekmek fırınını yenileyerek daha hijyenik ve modern bir ortamda ilçe halkına ekmek satıyor. Belediyelere ait ekmek fırınları, özellikle yoksul ve geniş ailelerin tercihi oluyor.
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