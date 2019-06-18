İlçelerde var bizde yok

Yozgatlı vatandaşlar ilçelerde bulunan belediye fırınının Yozgat’ta da yeniden açılmasını istiyor.

Yerköy ve Akdağmadeni başta olmak üzere, bazı ilçelerimizde bulunan ekmek fırınları halka daha ucuz ekmek satışı gerçekleştiriyor.

Yozgat’ta daha önce Yozgat Belediyesi bünyesinde üretim yapan ekmek fırını da halka ucuz ekmek arz ederken, ildeki ekmek fiyatlarının da dengede tutulmasına vesile oluyordu.

Yozgatlı vatandaşlar, son yıllarda Yozgat’ta ekmek fiyatlarının kontrolsüz artışı ve ekmek gramajlarında yapılan düzenlemeler neticesinde Yozgat Belediyesi’nin yeniden ekmek fırınını devreye sokarak halka ekmek satışı yapmasını talep etti.