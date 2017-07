İdam istediler!

15 Temmuz Derneği, hain darbe girişiminde kahramanca mücadele ederken şehit düşenlerin aileleri ile Yozgat’ta iftar sofrasında bir araya geldi. Hain darbe girişimi sırasında 14 vatan evladını şehit, 12’sini de gazi olarak veren Yozgat’ta iftar sofrası duygulu anlara sahne oldu. Yemeğe katılan şehit aileleri, 15 Temmuz’un yıl dönümü yaklaşırken anlamlı mesajlar verdi.

Birileri mahkemelerde işledikleri ihanet suçunu inkar ede dursun, 15 Temmuz’un kahraman evlatlarının kıymetli yakınları onlara suçlarını hiçbir zaman unutturmayacaklarını söylediler.

15 Temmuz Derneği Başkanı A. Tarık Şebik’in ev sahipliğinde gerçekleşen yemeğe şehit ailelerinin yanı sıra Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, belediye başkan yardımcısı Talip Karslıoğlu, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, AK Parti İl Başkanı Harun Lekesiz katıldı.

İftar yemeği sonrası 15 Temmuz Derneği Başkanı A. Tarık Şebik, şehit ailelerine 15 Temmuz’a özel hazırlanan şehitlerin hikayelerinin yazılı olduğu albüm ve çerçeveli Türk bayrağı hediye etti.

ŞEHİT AİLELERİ İLE İFTARDA BİR ARAYA GELİYORLAR

15 Temmuz Derneği Başkanı A. Tarık Şebik, şehit aileleri ile iftar sofralarında bir araya geldiklerini belirterek; "İstanbul’da 300 , Ankara’da 300 kişinin katılımı ile. Ama Türkiye genelinde 32 tane farklı ikamet ediyor 15 Temmuz şehitleri. Dolayısıyla biz Yozgat’ta, başka illere gidip iftarlar düzenliyoruz sadece 15 Temmuz şehit aileleri ile birlikte. Neden, çünkü evet diğer şehitlerimiz de önemli ama 15 Temmuz şehit aileleri hem olayın sıcaklığı hem elinde silahı olmayan elinde sopası ile elinde ayakkabısı ile yüreği ile imanı ile meydanlara çıkmış ve meydanlarda tankı ile silahı ile hain çetenin karşısında mücadele vermiş bir topluluktan bahsediyoruz. 250 tane Allah razı olsun muazzez hatıraları ile kanları ile bu toprakları vatan yapan şehitlerimiz var" dedi.

HAFIZALARDA CANLI TUTMALAYIZ

Dernek olarak 15 Temmuz Darbesini milli hafıza da canlı tutmak, diri tutmak için ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini hatırlatan Şebik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde yapılacak olan ve bir hafta sürecek yıl dönümü etkinlikleri hakkında da bilgi verdi.

Şebik, şunları aktardı: "Müze yapıyoruz mesela, bunların dışında darphane genel müdürlüğü ile birlikte hatır para basmış olduk. Yine 15 Temmuz yıl dönümü anma etkinlikleri var. O da çok önemli. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yapılacak ve bir hafta sürecek 15 Temmuz yıl dönümü anma etkinlikleri var. Ramazan biter bitmez de o programlar başlamış oluyor."

15 TEMMUZ SONRASI İLK BAYRAM

Şehit ailelerinin 15 Temmuz sonrası yaşanmış ilk Ramazan Bayramı olduğuna dikkat çeken Şebik, bayram öncesi ve süresince şehit aileleri ve şehitlerin kabirlerinin ziyaret edilmesini istedi.

"15 Temmuz’dan sonraki ilk bayramı yaşayacağız. İlk bayram Ramazan Bayramı dolayısıyla kimi sokağında kimin mahallesinde kimin ilinde ilçesinde 15 Temmuzla alakalı bir şehit yakını varsa ve diğer şehit yakınlarımız da dahi olmak üzere onları evlerinde ziyaret etsinler" diyen Şebik;

"Bir çocuğun başını okşamak sadece başını okşamak değil bu aslında bir çok şeyi de kendisinde barındırıyor. Vatan, millet, iman için meydana çıkan o gençlerimizin o şehitlerimizin çocukları şuanda babasız ilk bayramını geçirecek. Mutlaka emanetimiz diye söylediğimiz gençlerimizin yanlarına gidip onların bayramlarını birlikte geçiriyor olmamız lazım."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehit ailelerinden 15 Temmuz’la ilgili mahmelere katılarak müdahil olmalarını istediğini vurgulayan A. Tarık Şebik; "15 Temmuz Derneği olarak nerede 15 Temmuz davası var ise oradayız. Vatandaşlarımızdan da bu süreci akamete uğratmaması açısından, -çünkü birileri burada ben mağdurum- edebiyatı yapmaya çalışıyor. Vatandaşlarımızdan şuanda isteğimiz evet oralara gidip, mahkeme salonlarında hazır bulunmaları. Biz dernek olarak mahkemelerde hazır bulunuyoruz. Şahsi olarak takip etmeleri yeter derecede önemlidir" diye konuştu.

BAZI OLAYLAR HAFIZALARDA CANLI KALMALIDIR

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da konuşmasında toplumun dimağında canlı kalması gereken bazı olayların olduğunu, 15 Temmuz’un da bunlardan bir tanesi olduğunu söyledi.

Yozgat’ın 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 14 şehit, 12 de gazi ile yer aldığını anımsatan Yurtnaç; "Biz bunlarla devamlı irtibat halindeyiz, özel günlerinde arıyoruz, soruyoruz. Ramazanda yaptığımız bir iftar değil bu dördüncü iftar şehit gazi ailelerinin katıldığı. 15 Temmuz şehit ailelerine yönelik de tek iftar bu. Biz toplum olarak canlı tutmamız lazım, Türkiye’nin demokrasi tarihinde halkın idaresine sahip çıktığı en önemli hareketlerden bir tanesi budur. Zaten daha da örneği yoktur bundan önce, cumhurbaşkanımıza, seçilmiş hükümete, devletine, milletine sahip çıkan bir halk Türkiye’nin demokrasisini daha da güçlendirmiştir. İnşallah bundan sonra her ne engel olursa olsun Türkiye bu birlik ve beraberlikle, alevisi ile sünnisi ile sağcısı ile solcusu ile bir ve beraber et ve tırnak ülkenin aleyhine dönmüş her kesimle her kitleye karşı yekpare cevabını verecektir dişe düşünüyor, şehitlerimize rahmet diliyorum."

ŞEHİT BABASI: 15 TEMMUZ HİÇ UNUTULUR MU!

15 Temmuz gecesi şehit olan inşaat işçisi iki çocuk sahibi Mustafa Koçak’ın babası İbrahim Koçak da, hiçbir zaman ihanet gecesinin unutulmayacağını söyledi.

Devlet erkanının her zaman yanlarında ve destekçisi olduğunu ifade eden Koçak:

"Devlet adamlarımızdan hepsi yanımızda bizleri yardımlarından esirgemiyorlar. Ateş düştüğü yeri yakıyor ama onlara karşı dimdik ayaktayız. Allah’a şükür dimdik ayaktayız, şimdi bana da deseler o mücadeleye ben de giderim, bir evladımı şehit verdim iki tane evladım daha var şimdi gideceğiz dese ben de giderim evladım da gider. O kadar iddialıyım yani. O hainlere karşı dimdik ayaktayım. Unutmayacağız bunu unutulacak da bir şey değil" diye konuştu.