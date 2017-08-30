İÇAN huzur verdi!

İÇAN Şube Başkanı Sibel Yıldırım, başkan yardımcıları Uğur Sağlamer ve Mürvet Coşkun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Alparslan Türkeş Huzur Evi’nde kalan yaşlılara bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Yıldırım, bayram hediyeleri ile geldiği huzur evinde, yaşlıların ellerini öpüp, hal ve hatırlarını sordu. Samimi diyalogların yaşandığı ziyaret sırasında duygulu anlara da sahne oldu. Huzur evi sakinlerinin mutluluğuna vesile olan ziyaret sırasında renkli görüntüler de oluştu.

- Onlar bizim bu dünya hazinemiz!

İÇAN Şube Başkanı Sibel Yıldırım, Kurban Bayramı öncesinde hasret duyguları yüreğinde kabaran, ziyarete, ziyaretçiye, tanıdık bir yüze hasret duyan huzur evi sakinlerini ziyaret edip, bayramlarını tebrik etmek istediklerini söyledi.

Yıldırım, devletin şefkat kucağında her türlü ihtiyaçları karşılanan, bakımları yapılan huzur evi sakinlerinin sadece ilgiyi ve tebessüm eden ziyaretçilere ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

“Yaşlılarımız bizim yarınlarımız, gönül dünyamızın en kıymetli hazinesidir” diyen Sibel Yıldırım;

“Onlara göstereceğimiz ilgi, sevgi ve saygı, onların yaşama bağlanmalarını sağlayacaktır. Bizler de yarının yaşlıları olduğumuzu unutmamalıyız. Bu duygularla bayram öncesi huzur evinde kalan amcalarımızı, teyzelerimizi ziyaret edip, gönüllerinde hoş bir seda bırakmak istedik. Onların yüzlerini tebessüm ettirmek, gönüllerine dokunmaktı gayemiz. Elbette ki hiçbir yaşlıyı huzur evinde görmek istemiyoruz ancak Allah devletimize zeval vermesin. Onların emin ellerde olmasını görmek de ayrıca huzur verici. Onlar bizlerin en kıymetli hazinemiz, geleceğimiz. Allah yüreği hasretle ilgi ve sevgi bekleyen hiçbir yaşlımızın yardımcısı olsun” diye konuştu.

- 50 Aileye bayram hediyesi

Yıldırım, ayrıca İÇAN Yozgat Şubesi olarak hayırsever bir vatandaşın desteği ile 50 aileye bayram çeki dağıttıklarını söyledi.

Yıldırım, açıklamasının sonunda tüm Yozgat halkının bayramını tebrik ederek, şu mesajı verdi: “Bu vesile ile Türk-İslam Alemi’nin Kurban Bayramı’nı tebrik ediyor, Arakan, Sincar, Filistin, Suriye başta olmak üzere tüm mazlum insanlığa huzur dolu bir dünya diliyorum.”



