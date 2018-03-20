Huzurevi sakinleri unutulmadı

Yaşlıları anmak, onların yalnız olmadıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını hatırlatmak için Alpaslan Türkeş Huzurevi’nde bir dizi etkinlik düzenleyen öğrenciler, yaşlıların hoş vakit geçirmelerini sağladılar. Öğrenciler etkinlikte gerçekleştirdikleri tiyatro, skeç ve halk oyunu gösterileriyle huzur evi sakinlerinin farklı bir gün yaşamalarını sağladı. Kimi zaman neşelenen kimi zaman hüzünlenen huzur evi sakinleri gönüllerince eğlendiler. Hasan Yıldırım isimli huzur evi sakini, “Öğrenciler etkinlik yaptı çok memnunuz Allah işlerini rast getirsin emeklerini zayi etmesin. Bu hafta yaşlılar haftası gençler geliyor halimizi hatırımızı soruyor biz çok mutluyuz” dedi.

Veli Onaylar ise, “Bizi mutlu ettiler etkinlik yaptılar memnun olduk ayaklarına sağlık. Yaşlılar haftası bu hafta bizi unutmadılar ziyarete geldiler mutlu olduk” şeklinde konuştu.

Zehra Çürük isimli öğrenci de “Öğrenci yaşlılar haftası dolayısıyla huzur evine geldik. Amcalarımızı teyzelerimizi neşelendirmek istedik onların yalnız olmadıklarını ve onları eğlendirmek istedik. Grup halinde oyunlar oynadık inşallah mutlu olmuşlardır” ifadelerine yer verdi.

Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yrd. Doç. Dr. Nihal İnandıklıoğlu ise yaptığı açıklamada, “Etkinliğimizin amacı yaşlılar haftasında yaşlılarımızı yalnız bırakmamak. Onları mutlu etmek adına öğrencilerimizle bir organizasyon düzenledik. Hem haftalarını kutladık hem de öğrencilerimizin onlara karşı ilgilerini, alakalarını, sevgilerini, yalnızlıklarını ve hissettirmemek adın böyle bir organizasyon düzenledik. Umarım onları için güzel bir etkinlik olmuştur” dedi.

