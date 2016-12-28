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Huzur için!

28 Aralık 2016 Çarşamba 05:39
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Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler “Huzur operasyonu” kapsamında Yerköy benzinlikler mevkiinde kontrol yaparak asayiş uygulaması yaptı.

Huzur için!
Yerköy İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Yerköy benzinlikler mevkii üzerinde ve şehre giriş noktalarında araçlar durdurularak kimlik kontrolleri gerçekleştirilip, asayiş uygulaması yapıldı.
Uygulamada bir çok kişi güvenlik taramasından geçirildi. Kimlik kontrolü Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılan vatandaşlar, bu tür güvenlik uygulamalarının önemli olduğunu ve zaman zaman gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi. Jandarma yetkililerinden edinilen bilgiye göre, huzur operasyonlarının devam edeceği belirtildi.

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