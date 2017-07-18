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Hoş geldin Meryem

Polanyalı Malgorzata Anna Terpilowska, genç yaşta Müslümanlığı tercih etti.

Hoş geldin Meryem

Polanyalı Malgorzata Anna Terpilowska, genç yaşta Müslümanlığı tercih etti.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
18 Temmuz 2017 Salı 07:05
47 Okunma
Hoş geldin Meryem

Polanyalı Malgorzata Anna Terpilowska, genç yaşta Müslümanlığı tercih etti. Polonya’nın Legnica Şehrine kayıtlı Hıristiyanlık dinine mensup Malgorzata Anna Terpilowska ihtida töreni ile Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.

Hıristiyanlık dinine mensup iken araştırmalarıyla Müslümanlığı seçip Yozgat Müftülüğüne gelerek, Müslüman olmak istediğini ifade eden Malgorzata Anna Terpilowska’yı Yozgat Müftüsü Salih Sezik Makamında kabul etti. İslam dininin iman esasları ve ibadetlerle ilgili bilgiler veren Müftü Sezik, şahitler huzurunda Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman olup, diniyle birlikte ismini de değiştirerek ‘Meryem’ adını alan Anna’ya İslam Dinini daha iyi anlayabilmesi için çeşitli kitaplar hediye etti.

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