Hizmet Başladı

Yozgatlıların farklı illere giderek almak zorunda kaldıkları dijital ehliyetler, artık Yozgat Ticaret Odası’ndan alınabiliyor. Yozgat Ticaret Odası Başkanı Taylan Alakoç, hizmetin üç farklı kart tipiyle gerçekleştiğini, sürücü, şirket ve servis kartları olarak verildiğini aktardı. Ticaret Odası Başkanı Taylan Alakoç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’yle yapılan görüşme sonucu, söz konusu hizmeti Yozgat Ticaret Odası’na taşıdıklarını ve vatandaşların artık mağdur olmadan, kendi ilindeki odadan hizmeti alabileceğini ifade etti.