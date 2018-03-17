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Hizmet Başladı

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası sayısal takograf olarak bilinen cihazlarda kullanılan dijital ehliyetlerin artık Yozgat’ta verildiğini bildirdi.

Hizmet Başladı

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası sayısal takograf olarak bilinen cihazlarda kullanılan dijital ehliyetlerin artık Yozgat’ta verildiğini bildirdi.

17 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Hizmet Başladı

Yozgatlıların farklı illere giderek almak zorunda kaldıkları dijital ehliyetler, artık Yozgat Ticaret Odası’ndan alınabiliyor. Yozgat Ticaret Odası Başkanı Taylan Alakoç, hizmetin üç farklı kart tipiyle gerçekleştiğini, sürücü, şirket ve servis kartları olarak verildiğini aktardı. Ticaret Odası Başkanı Taylan Alakoç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’yle yapılan görüşme sonucu, söz konusu hizmeti Yozgat Ticaret Odası’na taşıdıklarını ve vatandaşların artık mağdur olmadan, kendi ilindeki odadan hizmeti alabileceğini ifade etti.

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