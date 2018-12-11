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Hırsızlık olayları aydınlatıldı

YOZGAT’ta küçükbaş hayvan ve pancar sulama borusu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı. Sorgulamalarının ardından mahkemeye çıkartılan zanlılardan 6’sı tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Hırsızlık olayları aydınlatıldı

YOZGAT’ta küçükbaş hayvan ve pancar sulama borusu hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 7 kişi yakalandı. Sorgulamalarının ardından mahkemeye çıkartılan zanlılardan 6’sı tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

11 Aralık 2018 Salı 07:00
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Hırsızlık olayları aydınlatıldı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayıralan ilçesine bağlı Konuklar beldesinde 13 küçükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 4 şüpheliyi ilçe merkezinde gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan hayvanlar ise sahibine teslim edildi. Öte yandan Boğazlıyan ilçesine bağlı Ovakent beldesinde yaklaşık 10 bin lira değerindeki pancar sulama borularını çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine kondu.

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