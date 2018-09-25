Hırsızlık olayı aydınlatıldı

Sorgun Ayrıdam köyünde yaklaşık bir yıldır faaliyette olmayan bir dekorasyon fabrikasında çeşitli ebatlarda 74 metre kablo ile vakumlama makinası ile ilgili hırsızlık olayının failleri yakalandı. Alınan duyumlar ve yapılan titiz araştırmalar neticesinde, olay şüphelileri olduğu belirtilen iki kişinin, çalıntı malzemeleri Sorgun sanayi bölgesinde bir hurdacıya sattıkları tespit edildi. Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile olay şüphelileri Sorgun ilçesinde yakalandı. Çalıntı malzemeler muhafaza altına alınarak, mağdura teslim edildi. Olay ile ilgili yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.