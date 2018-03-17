Hırsızlar yakalandı

Sorgun'a bağlı Bahadın Beldesi'nde ikamet eden Uğur Bektaş ve Turgay Tuğrul'a ait çeşitli ev eşyaları, 1 adet otomobil teyp ve 1 adet motosiklet çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen M.E. ve K.U'yı yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.