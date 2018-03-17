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Hırsızlar yakalandı

SORGUN ilçesine meydana gelen iki farklı hırsızlık olayına karışan şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı.

Hırsızlar yakalandı

SORGUN ilçesine meydana gelen iki farklı hırsızlık olayına karışan şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı.

17 Mart 2018 Cumartesi 07:00
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Hırsızlar yakalandı

Sorgun'a bağlı Bahadın Beldesi'nde ikamet eden Uğur Bektaş ve Turgay Tuğrul'a ait çeşitli ev eşyaları, 1 adet otomobil teyp ve 1 adet motosiklet çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucunda hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen M.E. ve K.U'yı yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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