Hindiler satışa çıktı

Yozgat'ta yılbaşı geleneklerinin başında gelen hindiler kurulan pazarda satışa çıktı. Yılbaşına sayılı günler kala hindi pazarında hareketlilik yaşanırken sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alan hindilerin fiyatları ise 80 ile 100 lira arasında değişiyor. Yozgat'ın Beyvelioğlu köyünde yetiştirdiği hindilerin satışını yaptığını söyleyen Davut Polat, "Pazara 10 tane hindi getirdim. Hindilerin fiyatı kilosuna göre 80 ile 100 lira arasında değişiyor. Vatandaşlar hindiye ilgi gösteriyor. Yılbaşına kadar hepsini satmayı düşünüyorum" dedi.