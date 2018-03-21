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Hibe mağduru yollara düştü

TOKAT’ın Turhal ilçesinde sığırcılık işletmesi kurmak isteyen ve TKDK tarafından mağdur edildiğini iddia eden 45 yaşındaki Alime Ayık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşmak için Ankara’ya pedal çevirdi, Yozgat’ta konakladı.

Hibe mağduru yollara düştü

TOKAT’ın Turhal ilçesinde sığırcılık işletmesi kurmak isteyen ve TKDK tarafından mağdur edildiğini iddia eden 45 yaşındaki Alime Ayık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ulaşmak için Ankara’ya pedal çevirdi, Yozgat’ta konakladı.

21 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Hibe mağduru yollara düştü

Tokat’tan yola çıkan ve Başıbüyüklü Köyü mevkiinde mola vererek dinlenen Alime Ayık, başından geçen olayı anlatarak, derdini Ankara’ya aktarmak için pedal çevirdiğini ifade etti. Turhal’da 100 başlık süt sığırcılığı işletmesi projesi kapsamında, 3 milyonluk yatırım yaptığını ve TKDK’dan hak ettiği yüzde 65’lik hibeyi alamayınca mağduriyet yaşadığını savundu. Alime Ayık, TKDK’dan gerekli hibeyi alabilmek için tesisi inşa ettiğini, ancak buna rağmen hak ettiği hibenin çeşitli gerekçeler sunularak ödenmediğini, TKDK tarafından mahkemeye verildiğini, gerekli yükümlülükleri yerine getirdiğini ispat ederek, takipsizlik kararı aldığını anlattı. Mağduriyetini ilçesini ziyaret eden Tarım Bakanı Eşref Fakıbaba’ya da ulaştırmak istediğini, ancak engellendiğini iddia eden Alime Ayık, “Mağduriyetimi dile getirmek adına ülkemizin koruyucusu, mağdurların yardımcısı,  Sayın Cumhurbaşkanına gidiyorum. Bisiklet ile Ankara’ya kadar intikal edip mağduriyetimi dile getireceğim. Sayın Cumhurbaşkanımın bana yardımcı olacağına canı gönülden inanıyorum” dedi.
Alime Ayık’a 23 yaşındaki aile dostu Samet Can Karkın da bisikletiyle eşlik ediyor.

 

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