Her eve bir elektrik santrali

Geliştirilen aygıt ile ilgili Kaymakam Mustafa Altınpınar'a bilgi veren fizik öğretmeni Serdar Şahin, yapılan çalışmada 1 dakikada 10 litre atık su ile 18V AC gerilimli elektrik akımı elde edildiğini söyledi. Şahin, evlerde kullanılan atık sudan elektrik akımı elde edilebileceğini belirterek, "50 bin nüfuslu bir şehirde atık su şebekesine dakikada 7 bin 534 litre su akmaktadır. Bu su elektrik enerjisine çevrilirse 50 metre yükseklikten yaklaşık yüzde 80'lik verimle 150 kişinin elektrik ihtiyacı karşılayabilmektedir. Bu hesaplamalarda yağmur suyu ve atık su yoğunluğu hesaplanmamıştır. Yeterli yükseltiye sahip olan belediyelerimizde ve yağış miktarı bol olan bölgelerde üretilen elektrik enerjisi miktarının artacağı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sayede belediyeler kendi elektrik enerjisini kendileri üretebilir" dedi.