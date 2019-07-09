Yozgat’ta doğal ortamda yetişmesinin yanında merkeze bağlı bazı köylerde ve Aydıncık ilçesinde dikimi yapılarak yetiştirilen goji berry meyvesi birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtildi. Aydıncık İlçesi eski Belediye Başkanlarından Ahmet Demirel, halk arasında kurt üzümü olarak bilinen bitkinin Tibetlerde yetişen, dünya literatüründe her derde deva gençlik iksiri olarak bilinen çalıgiller bitkisi olduğunu, bahçesinde yetiştirdiğini söyledi. Demirel, iki yıldır meyvesinden yemek sureti ile faydalandıklarını, gelen dostlarına da ikram ettiğini kaydetti. Yozgat bölgesinde 2013 yılında il genelinde yapılan çalışma sonucunda tıbbi ve aromatik bitkilerin tespiti ile birlikte yetiştirilebilecek bitkilerin de belirlendiğini hatırlatıldı. Ekonomik ve ticari değeri yüksek ekinezya, kekik, yabani nane, sahlep gibi bitkilerin doğal ortamlarının tespit edilerek ekonomiye kazandırılması amacıyla yapılan alan taramasında Yozgat'ın Tıbbi ve Aromatik Bitki yetiştiriciliği açısından oldukça elverişli bölge olduğunun belirlendiğini kaydedildi. Yozgat’ta yetişen ekinezya bitkisinin Avrupa’da yetişenlere oranla 13 kat daha etkili maddeye sahip olduğunun altı çizildi. Yozgat’ın Türkiye'de biyoçeşitllik bakımından tıbbi ve aromatik bitkiler açısından büyük bir potansiyel taşıdığı bildirildi. Yozgat'ın Dayılı köyündeki tarım alanında yetiştirilen Goji Berry bitkisinin bulunduğu, bitkinin kurak, ikinci ve üçüncü sınıf tarım alanlarında da yetiştirilme özelliğinin bulunmasının Yozgat açısından önemli bir avantaj olduğu ifade edildi.

