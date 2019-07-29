HAYVAN SEVGiSi

Yozgat Belediyesi tarafından geçen yıl, sokak hayvanlarına yaşam alanları oluşturmak üzere hazırladığı projeyi hayata geçirmesinin ardından, sokak hayvanlarının yoğun olarak görüldüğü bölgelere yaşam alanları oluşturuldu. Köpeklerin, kedilerin, kuşların barınabilecekleri yuvalar ile birlikte yiyecek, içecek kapları konuldu. Bu alanlar sürekli kontrol edilip, yiyecek ve içecek bırakıldı, bununla birlikte vatandaşlarda yiyecek artıklarını poşetleyerek, yaşam alanlarına bıraktıkları kaydedildi. Sayıları giderek artan gönüllü kuruluşlar, yerel yönetimlerin verdiği destekler ile sokak hayvanlarının önemli bölümü barınaklara alınıp, yiyecekleri, içecekleri karşılanırken, halk arasında da ciddi bir farkındalık oluştu. Yozgat’ta insanlar, aç kalan kuşları besleyebilmek için satın aldıkları buğdayları belirli alanlara bırakıp, kimileri ekmek, yemek kırıntıları ile sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyor. Sokakta gördüğü köpekten korkakların sayısı da azaldı. Şehrin en işlek caddelerinde görülen sokak hayvanları gençler ve çocuklar tarafından sevilirken, hayvanların bu sevgiye aynı şekilde karşılık verdiği gözlemlendi. Bu arada Yozgat’ta bir bahçede doğum yapan anne ve 7 yavru köpeğe mahalle sakinleri sahip çıktı. Mahalle sakinlerinin talebi doğrultusunda Uzman Veteriner Hekim A. Samet Zararsız, belediye tarafından verilen beslenme ünitesini hayvanların bulunduğu alana monte etti, hayvanlarda görülen uyuz rahatsızlığının tedavisini de üstlendi.

