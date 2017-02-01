Haydi hayırlısı!

TÜİK, Türkiye’nin 2016 yılı nüfus rakamını açıkladı. Bu kapsamda Türkiye’nin nüfusunun 79 milyon 814 bin 871 olduğu ve bir önceki yıla göre ülke genelinde nüfusun önceki yıla göre 1 milyon 73 bin 818 kişi arttığı kaydedildi.





Türkiye’nin en fazla göç veren vilayetleri arasında bulunan ve göç problemini engellemeye yönelik ciddi bir girişim ve çalışmanın olmadığı Yozgat’ta 2016 yılında nüfusun azda olsa artış göstermesi Yozgat’ı geleceğe dair umutlandırdı.





Yozgat’ın ilçe ilçe 2016 yılı nüfus miktarı ise şöyle sıralandı.



MERKEZ

Merkez ilçenin 2016 yılı nüfusu 101 bin 426 olarak açıklandı. Bu rakamın 85 bin 679’u erkek, 15 bin 747’si ise bayan nüfus olarak tespit edildi.





AKDAĞMADENİ

Akdağmadeni ilçesinin 2016 yılı nüfusu 43 bin 826 olarak açıklandı. Bu rakamın 22 bin 889’u erkek, 20 bin 937’si ise bayan nüfus olarak tespit edildi.





AYDINCIK

Aydıncık ilçesinin 2016 yılı nüfusu 9 bin 870 olarak açıklandı. Aydıncık nüfusunun sadece 2 bin 859’unu erkekler oluştururken, nüfusun 7 bin 011’inin ise bayan nüfus olduğu tespit edildi.





BOĞAZLIYAN

Boğazlıyan ilçesinin 2016 yılı nüfusu 33 bin 845 olarak açıklandı. İlçede erkek nüfus 16 bin 369, kadın nüfus ise 17 bin 476 olarak tespit edildi.





ÇANDIR

Çandır ilçesinin 2016 yılı nüfusu 4 bin 232 olarak tespit edildi. İlçede erkek nüfus 3 bin 363, kadın nüfus ise 869 olarak tespit edildi.





ÇAYIRALAN

Çayıralan ilçesinin 2016 yılı nüfusu 12 bin 735 olarak tespit edildi. İlçede 4 bin 984 erkek bulunurken, 7 bin 751 kişinin ise bayan nüfus olduğu gözlemlendi.





ÇEKEREK

Çekerek ilçesinin 2016 yılı nüfusu 20 bin 680 olarak tespit edildi. İlçede 10 bin 712 erkek, 9 bin 968 bayan nüfus olduğu öğrenildi.





KADIŞEHRİ

Kadışehri ilçesinin 2016 yılında 12 bin 021 nüfusa sahip olduğu 5 bin 191 kişinin erkek, 6 bin 830 kişinin ise bayan nüfus olduğu tespit edildi.





SARAYKENT

Saraykent ilçesinin 2016 yılında 13 bin 172 nüfusu bulunduğu 5 bin 751 kişinin erkek, 7 bin 421 kişinin ise bayan nüfus olduğu tespit edildi.





SARIKAYA

Sarıkaya ilçesinin 2016 yılında 34 bin 155 nüfusu bulunduğu, ilçede erkek nüfusun 18 bin 993, kadın nüfusun ise 15 bin 162 olduğu tespit edildi.





SORGUN

Yozgat’ın en büyük ilçesi olan Sorgun’un 2016 yılı nüfusu 78 bin 133 olarak açıklandı. Bu rakama göre erkek nüfus 51 bin 408, kadın nüfus ise 26 bin 725 olarak bildirildi.





ŞEFAATLİ

Şefaatli ilçesinin toplam nüfusu 15 bin 174 olarak bildirildi. İlçede erkek nüfus 8 bin 953, kadın nüfus ise 6 bin 221 olarak açıklandı.





YENİFAKILI

Yenifakılı ilçesinin toplam nüfusu 5 bin 509 olarak tespit edildi. Bu nüfusun 2 bin 787’sinin erkek, 2 bin 722’sinin ise kadın nüfus olduğu ifade edildi.





YERKÖY