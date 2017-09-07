Hayatları karardı

Yozgat’ın Sorgun İlçesi’ne bağlı Karalık Köyü'nde İdris Yaşar isimli vatandaşa ait evde çıkan yangın diğer evlere de sıçrayınca zararın bilançosu arttı. 4 ailenin evi tamamen kullanılamaz hale geldi.

İdris Yaşar isimli vatandaşın evinde sebebi henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Bir anda alevler evin tamamını sardı. Daha sonra bitişiğinde bulunan diğer evlere sıçrayan yangın, 4 ailenin evlerini ve ahırlarını tamamen kullanılmaz hale getirdi. Can kaybının olmadığı yangında 200 bin lira maddi hasarın oluştu. Yangın 13 itfaiye aracının müdahalesi ile 5 saatte söndürülebildi.

Yangın ile ilgili bilgi veren köy Muhtarı Mustafa Yaşar, 4 ailenin oturduğu evin ve bu ailelere ait ahırların tamamen yandığını, 200 bin lira civarında maddi hasarın oluştuğunu söyledi.

Yaşar, " Şu anda aileler mağdur durumda. Hiç bir kimse yardımcı olmuyor. Bu bir afettir. Bu nedenle devletimizin bize yardımcı olması gerekir. Çok zor durumdayız. Zaten kıt-kanaat geçinen bu vatandaşlarımız çok mağdur oldular. Önümüzdeki günler kıştır. Kış ayları bizde şiddetli geçer. Kış ayları başlamadan bu ailelerin mağduriyeti giderilmelidir" dedi.