Hayaller gerçeğe dönüştü

Sorgun Gençlik Derneği’nin ortağı bulunduğu, ‘Sınırları görüyor musun?’ adlı gençlik değişimi projesi, Fransa'nın Villard de Lanse bölgesinde gerçekleşti. İspanya, Estonya, Fransa ve Türkiye'den beşer kişi olmak üzere 20 katılımcı, dünya üzerindeki kalıp yargıları, ayrımcılığı, fırsat eşitliğini, insanlara saygıyı konuştu. Bu projeye, SORGED'i ve ülkemizi temsilen 5 genç katıldı. Proje boyunca interaktif eğitim yöntemleri kullanılarak tüm katılımcıların aktif bir şekilde yer alması sağlandı. Sorgun Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, ‘Yozgat Dijitalleşiyor’ adlı projenin de Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında onaylandığını söyledi. Uğuz, ‘’Projemiz, 18-30 yaş arası gençlerin dijitalleşme süreçlerine uyum sağlayabilmesi için dijital iletişim, sosyal medya araçlarıyla ilgili bilgi, becerilerini arttırılması, dijitalleşme süreçlerine uyum sağlayabilmesi için dijital iletişim ve sosyal medya araçlarıyla ilgili bilgi, becerilerini arttırılması, derneğimizin dijital kapasitesinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir’ dedi.