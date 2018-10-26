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Havamız puslanıyor

YOZGAT, yağışlı havanın ardından puslu bir havanın etkisi altına bugünden başlıyarak girmesi bekleniyor.

Havamız puslanıyor

YOZGAT, yağışlı havanın ardından puslu bir havanın etkisi altına bugünden başlıyarak girmesi bekleniyor.

26 Ekim 2018 Cuma 07:00
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Havamız puslanıyor

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları, dün itibariyle yerini Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havaya bıraktı. Hava sıcaklıklarının azalarak, mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi. Yozgat'ta bugün en düşük 1, en yüksek 9 derece sıcaklık bekleniyor. Yarın hava sıcaklığı 0-13, Pazar günü 1-15, Pazartesi günü ise 3-17 derece arasında değişecek. Hava puslu olacak. Nem oranı yüzde 27 ila 91 arasında değişecek. Uzmanlar, değişen hava koşulları nedeniyle gerekli tedbirlerin alınmasını, soğuk algınlığı ve vücut kırgınlığı, eklem ağrıları gibi rahatsızlara karşı önlem alınması gerektiğine dikkat çektiler.

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