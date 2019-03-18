Havamız ısınıyor

Yozgat’ta bugünden itibaren Perşembe gününe kadar hava güneşli olacak. Bugün hava sıcaklığı 12 ila -2 derece, yarın 14 ila bir derece, Çarşamba günü de 15 ila 0 derece dolayında olması bekleniyor. Perşembe günü hava parçalı bulutlu, sıcaklık ise 11 ila -2 derece dolayında olması tahmin ediliyor. Cuma günü yağmur ve kar bekleniyor. Hava sıcaklığı 7 ila -3 dereceye kadar gerileyecek. Cumartesi çok bulutlu sıcaklık 7 ila -3 derece, Pazar günü parçalı bulutlu sıcaklık 5 ila -4 derece dolayında olması bekleniyor.