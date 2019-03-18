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Havamız ısınıyor

YOZGAT’ta bir süredir devam eden bahar havası hafta sonunda yerini yağmur ve kar yağışına bıraktı, hava sıcaklıkları düştü.

Havamız ısınıyor

YOZGAT’ta bir süredir devam eden bahar havası hafta sonunda yerini yağmur ve kar yağışına bıraktı, hava sıcaklıkları düştü.

18 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Havamız ısınıyor

Yozgat’ta bugünden itibaren Perşembe gününe kadar hava güneşli olacak. Bugün hava sıcaklığı 12 ila -2 derece, yarın 14 ila bir derece, Çarşamba günü de 15 ila 0 derece dolayında olması bekleniyor. Perşembe günü hava parçalı bulutlu, sıcaklık ise 11 ila -2 derece dolayında olması tahmin ediliyor. Cuma günü yağmur ve kar bekleniyor. Hava sıcaklığı 7 ila -3 dereceye kadar gerileyecek. Cumartesi çok bulutlu sıcaklık 7 ila -3 derece, Pazar günü parçalı bulutlu sıcaklık 5 ila -4 derece dolayında olması bekleniyor.

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